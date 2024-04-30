РФ завдала серії авіаударів по Харківщині: куди били – дані Генштабу ЗСУ
У ранковому зведенні 30 квітня Генштаб повідомив про авіаудари РФ за сімома населеними пунктами Харківської області, включаючи Харків.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків“, – поінформували в Генштабі.
Загалом по території України росіяни завдали 47 авіаударів, а також п’ять – ракетних. Артилерія обстріляла 110 населених пунктів, 90 разів били із РСЗВ.
На фронті зафіксували 115 бойових зіткнень.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині“, – зазначили в Генштабі ЗСУ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження окупантів. А ракетники – по одному району зосередження та двом РЛС противника.
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Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Команда “Порятунок тварин Харків” повідомила, що поранено їхнього співробітника, а “приліт” був неподалік притулку для тварин. За даними мера, вікна вилетіли у шести багатоповерхових будинках. У ДСНС повідомили, що також виникла пожежа на відкритій території – горіла трава.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиаудары, війна, генштаб, зведення, КАБ, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 30 квітня Генштаб повідомив про авіаудари РФ за сімома населеними пунктами Харківської області, включаючи Харків".