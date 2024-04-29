“Приліт” по Харкову: окрім вибитих вікон, сталася ще й пожежа (фото)
Внаслідок удару по Харкову двох КАБів, у центрі міста спалахнула трава на площі 150 кв. м, повідомили в ДСНС.
“Сьогодні вдень ворог завдав двох ударів по Київському району міста Харкова. Боєприпаси влучили неподалік житлового масиву. Пошкоджено скління вікон поруч розташованих багатоповерхових будинків. За попередніми даними 42-річний чоловік отримав травми. Сталося займання трави на відкритій території. Пожежу площею 150 кв. м силами підрозділів ДСНС було оперативно ліквідовано“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники зазначили, що на місці “прильотів” працювали сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції.
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Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Команда “Порятунок тварин Харків” повідомила, що поранено їхнього співробітника, а “приліт” був неподалік притулку для тварин. За даними мера, вікна вилетіли у шести багатоповерхових будинках.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, КАБ, новини Харкова, пожежа, прилет, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 21:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару по Харкову двох КАБів, у центрі міста спалахнула трава на площі 150 кв. м, повідомили в ДСНС".