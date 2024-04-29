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“Приліт” по Харкову: окрім вибитих вікон, сталася ще й пожежа (фото)

Події 21:25   29.04.2024
Оксана Горун
“Приліт” по Харкову: окрім вибитих вікон, сталася ще й пожежа (фото)

Внаслідок удару по Харкову двох КАБів, у центрі міста спалахнула трава на площі 150 кв. м, повідомили в ДСНС.

Сьогодні вдень ворог завдав двох ударів по Київському району міста Харкова. Боєприпаси влучили неподалік житлового масиву. Пошкоджено скління вікон поруч розташованих багатоповерхових будинків. За попередніми даними 42-річний чоловік отримав травми. Сталося займання трави на відкритій території. Пожежу площею 150 кв. м силами підрозділів ДСНС було оперативно ліквідовано“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

пожежа у Харкові після прильоту 29.04.2024

Рятувальники зазначили, що на місці “прильотів” працювали сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції.

пожежа у Харкові після прильоту 29.04.2024 3

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пожежа у Харкові після прильоту 29.04.2024 2

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов  підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов  повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Команда “Порятунок тварин Харків” повідомила, що поранено їхнього співробітника, а “приліт” був неподалік притулку для тварин. За даними мера, вікна вилетіли у шести багатоповерхових будинках.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 21:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару по Харкову двох КАБів, у центрі міста спалахнула трава на площі 150 кв. м, повідомили в ДСНС".