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«Прилет» по Харькову: кроме выбитых окон, случился еще и пожар (фото)

Происшествия 21:25   29.04.2024
Оксана Горун
«Прилет» по Харькову: кроме выбитых окон, случился еще и пожар (фото)

В результате удара по Харькову двух КАБов, в центре города загорелась трава на площади 150 кв. м, сообщили в ГСЧС.

«Сегодня днем враг нанес два удара по Киевскому району города Харькова. Боеприпасы попали неподалеку от жилмассива. Повреждено остекление окон рядом расположенных многоэтажных домов. По предварительным данным, 42-летний мужчина получил травмы. Произошло возгорание травы на открытой территории. Пожар площадью 150 кв. силами подразделений ГСЧС был оперативно ликвидирован», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в Харькове после прилета 29.04.2024

Спасатели отметили, что на месте «прилетов» работали саперы ГСЧС  и взрывотехники Нацполиции.

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пожар в Харькове после прилета 29.04.2024 2

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове  — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Команда «Спасение животных Харьков» сообщила, что ранен их сотрудник, а «прилет» был неподалеку от приюта для животных. По данным мэра, окна вылетели в шести многоэтажных домах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 21:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара по Харькову двух КАБов, в центре города загорелась трава на площади 150 кв. м, сообщили в ГСЧС".