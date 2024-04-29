«Прилет» по Харькову: кроме выбитых окон, случился еще и пожар (фото)

В результате удара по Харькову двух КАБов, в центре города загорелась трава на площади 150 кв. м, сообщили в ГСЧС.

«Сегодня днем враг нанес два удара по Киевскому району города Харькова. Боеприпасы попали неподалеку от жилмассива. Повреждено остекление окон рядом расположенных многоэтажных домов. По предварительным данным, 42-летний мужчина получил травмы. Произошло возгорание травы на открытой территории. Пожар площадью 150 кв. силами подразделений ГСЧС был оперативно ликвидирован», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что на месте «прилетов» работали саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции.

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Команда «Спасение животных Харьков» сообщила, что ранен их сотрудник, а «прилет» был неподалеку от приюта для животных. По данным мэра, окна вылетели в шести многоэтажных домах.