РФ нанесла серию авиаударов по Харьковщине: куда били — данные Генштаба ВСУ

В утренней сводке 30 апреля Генштаб сообщил об авиаударах РФ по семи населенным пунктам Харьковской области, включая Харьков.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая Харьковской области и город Харьков», — проинформировали в Генштабе.

В целом по территории Украины россияне нанесли 47 авиаударов, а также пять — ракетных. Артиллерия обстреляла 110 населенных пунктов, 90 раз били из РСЗО.

На фронте зафиксировали 115 боевых столкновений.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены девять атак в районах населенных пунктов Берестовое и Новосергеевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области», — отметили в Генштабе ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения оккупантов. А ракетчики — по одному району сосредоточения и двум РЛС противника.

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Команда «Спасение животных Харьков» сообщила, что ранен их сотрудник, а «прилет» был неподалеку от приюта для животных. По данным мэра, окна вылетели в шести многоэтажных домах. В ГСЧС сообщили, что также возник пожар на открытой территории — горела трава.