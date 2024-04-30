В ООН признали, что, ударив по Харькову, РФ нарушила эмбарго против КНДР

Один из комитетов Совбеза ООН подготовил 32-страничный отчет, в котором подтвердил: один из ударов по Харькову в этом году нанесли ракетой северокорейского производства.

То есть РФ нарушила не только все нормы международного права и законы ведения войны, но еще и эмбарго на поставки оружия в/из Северной Кореи. О содержании отчета ООН сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Уполномоченные по слежению за санкциями против Северной Кореи при ООН подтвердили, что Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой «Hwasong-11». Это прямо нарушает санкции Совета безопасности. Авторы отчета констатируют: «обломки ракеты, найденные в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11». Чтобы прийти к такому выводу, трое уполномоченных по санкциям лично посетили Украину в начале апреля и осмотрели обломки ракеты. Они не нашли никаких доказательств, что ракету изготовили в РФ.

При этом эксперты все же сделали оговорку, что «не смогли самостоятельно определить, откуда и кем была запущена ракета». Однако, предоставленная Украиной информация, «указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации».

«Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации», – пишут эксперты ООН.

Отметим, что Северная Корея находится под санкциями Совбеза ООН (в который в качестве постоянного члена входит РФ) с 2006 года. Импортировать и экспортировать военные технологии режиму Кимов запретили из-за испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В марте 2024 года РФ наложила вето в Совете безопасности на ежегодное продление мандата наблюдателей ООН по санкциям. Мандат группы экспертов, который продлевали последние 15 лет, истекает сегодня, 30 апреля. Однако они успели сделать и придать огласке отчет, подтверждающий, то страна — постоянный член Совбеза ООН — нарушает эмбарго, за наложение которого в свое время голосовала.

Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Были зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 получили ранения. После удара по Харькову специалисты не смогли сразу установить тип ракет. 5 января провели дополнительный осмотр наиболее уцелевшего боеприпаса, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он предположил, что эту ракету могла предоставить РФ Северная Корея. О результатах предварительной научно-технической экспертизы, согласно которой указанная ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей, генпрокурор Андрей Костин сообщил 11 января.