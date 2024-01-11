Первые доказательства удара по Харькову ракетой из Северной Кореи получила ГПУ

Согласно результатам предварительной научно-технической экспертизы, ракета, выпущенная российскими военными по Харькову 2 января, является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин сообщил в эфире «Суспільне. Спротив».

К таким же выводам, отметил он, пришли военные эксперты из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора, которые побывали на месте и осматривали части ракеты.

«Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране», — сказал Костин.

По его словам, окончательно подтвердить факт удара по Харькову ракетой из Северной Кореи должна комплексная комиссионная экспертиза.

Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Были зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены. После удара специалисты не смогли сразу установить тип ракет. 5 января был проведен дополнительный осмотр обломков этих боеприпасов, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он предположил, что ракету могла предоставить РФ Северная Корея.

Напомним также, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил 4 января, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала РФ партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.