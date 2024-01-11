Перші докази удару по Харкову ракетою з Північної Кореї отримала ГПУ

Згідно з результатами попередньої науково-технічної експертизи, ракета, випущена російськими військовими по Харкову 2 січня, є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив в етері “Суспільне. Спротив”.

Таких самих висновків, зазначив він, дійшли військові експерти з міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора, які побували на місці та оглядали частини ракети.

“Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні”, – сказав Костін.

За його словами, остаточно підтвердити факт удару по Харкову ракетою з Північної Кореї має комплексна комісійна експертиза.

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали масованого ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Зафіксовано три влучання у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені. Після удару фахівці не змогли одразу встановити тип ракет. 5 січня було проведено додатковий огляд уламків цих боєприпасів, розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Він припустив, що ракету могла надати РФ Північна Корея.

Нагадаємо також, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив 4 січня, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала РФ партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.