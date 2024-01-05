Ці ракети могла дати РФ Північна Корея – Чубенко про удар по Харкову 2 січня

Після удару військових РФ по Шевченківському району Харкова вранці 2 січня фахівці не змогли встановити тип ракет. 5 січня було проведено додатковий огляд уламків цих боєприпасів, який уже завершено, розповів в етері “Суспільного” речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“Після детальнішого огляду стало зрозуміло, що це не звичайна ракета, яку використовували росіяни по Харкову зокрема. Там були інші внутрішні та зовнішні частини, вона більша за діаметром, ніж “Іскандер”. Тобто, вона схожа візуально і за деякою начинкою, але певні частини відрізняються. Там була інша обмотка внутрішніх кабелів, трохи інша технічна начинка. Тому виникло розуміння, що це може бути ракета виробництва іншої країни”, – зазначив Чубенко.

Під час додаткового огляду, за його словами, на залишках боєприпасів шукали позначки та написи.

“Було виявлено, що деякі порядкові номери, абревіатури та інші позначення були штучно, тобто за допомогою якихось приладів, видалені звідти. Можливо, за допомогою болгарки чи інших підручних засобів. Тому ймовірно, що хтось хотів замести сліди саме країни-виробника цієї ракети. Можливо, це ракета, яку надала Росії Північна Корея, оскільки у них тісна взаємодія і щодо озброєння, і щодо технологій. Можливо, це є результатом їхньої співпраці, цей новий вид ракет, які Росія зараз починає використовувати по Україні”, — припустив речник облпрокуратури.

Відомості, отримані в ході додаткового огляду, нададуть експертам для проведення комплексної вибухотехнічної та військової експертиз.

Питання щодо походження ракет, якими Харків обстріляли 2 січня, також коментував на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Те, що ми можемо прогледіти, країна-виробник – це не Російська Федерація. Коли буде вже більш точна інформація від Генштабу, від нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу”, – запевнив Синєгубов.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі заявив 4 січня, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала РФ партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали масованого ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Зафіксовано три влучання у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені.