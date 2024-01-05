Ракеты могла дать РФ Северная Корея — Чубенко об ударе по Харькову 2 января

После удара военных РФ по Шевченковскому району Харькова утром 2 января специалисты не смогли установить тип ракет. 5 января был проведен дополнительный осмотр обломков этих боеприпасов, который уже завершен, рассказал в эфире «Суспільного» спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«После более детального осмотра стало понятно, что это не обычная ракета, которую использовали россияне по Харькову в частности. Там были другие внутренние и внешние части, она больше по диаметру, чем «Искандер». То есть, она похожа визуально и по некоторой начинке, но определенные части отличаются. Там была другая обмотка внутренних кабелей, немного другая техническая начинка. Поэтому возникло понимание, что это может быть ракета производства другой страны», — отметил Чубенко.

Во время дополнительного осмотра, по его словам, на остатках боеприпасов искали отметки и надписи.

«Было обнаружено, что некоторые порядковые номера, аббревиатуры и другие обозначения были искусственно, то есть с помощью каких-то приборов удалены оттуда. Возможно, с помощью болгарки или других подручных средств. Поэтому вероятно, что кто-то хотел замести следы именно страны-производителя этой ракеты. Возможно, это ракета, которую предоставила России Северная Корея, поскольку у них тесное взаимодействие и по вооружению, и по технологиям. Возможно, это является результатом их сотрудничества, этот новый вид ракет, которые Россия сейчас начинает использовать по Украине», — предположил спикер облпрокуратуры.

Сведения, полученные в ходе дополнительного осмотра, предоставят экспертам для проведения комплексной взрывотехнической и военной экспертиз.

Вопрос происхождения ракет, которыми Харьков обстреляли 2 января, также комментировал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы сейчас проводим все необходимые исследования для того, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. То, что мы можем увидеть, страна-производитель — это не Российская Федерация. Когда будет уже более точная информация от Генштаба, от нашей разведки, мы об этом сообщим сразу», — заверил Синегубов.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил 4 января, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала РФ партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.

Также напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.