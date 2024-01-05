Удар по Харькову 2 января: страну производства ракет устанавливают (фото)

Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства ракет, которыми военные РФ ударили по Харькову около 7:30 2 января.

Сегодня специалисты провели дополнительный осмотр обломков ракет. Цель — проверить версию о производстве этих боеприпасов за пределами России, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Сведения, полученные во время дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрывотехнической, военной экспертиз. Осмотр проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, сотрудники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных сил ХНУВС им. Ивана Кожедуба», — рассказали в ведомстве.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.