Удар по Харькову 2 января: страну производства ракет устанавливают (фото)
Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства ракет, которыми военные РФ ударили по Харькову около 7:30 2 января.
Сегодня специалисты провели дополнительный осмотр обломков ракет. Цель — проверить версию о производстве этих боеприпасов за пределами России, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Сведения, полученные во время дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрывотехнической, военной экспертиз. Осмотр проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, сотрудники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных сил ХНУВС им. Ивана Кожедуба», — рассказали в ведомстве.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 2 января, прокуратура, ракети, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 14:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства ракет, которыми военные РФ ударили по Харькову около 7:30 2 января.".