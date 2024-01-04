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Россияне убили в Харькове заслуженную артистку, учившуюся в Дагестане

Происшествия 13:26   04.01.2024
Оксана Горун
Россияне убили в Харькове заслуженную артистку, учившуюся в Дагестане Фото: пресс-служба ХОВА

В ХОВА сообщили, что умершая от ранений в больнице в Харькове 4 января женщина — это заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко.

«От ранений, полученных 2 января в результате ракетного удара по Харькову, скончалась заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Сердце 84-летней женщины остановилось в больнице 4 января. Выражаем искреннее соболезнование семье и друзьям Виктории Николаевны», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Виктория Тимошенко окончила театральную студию при Дагестанском государственном театре г. Махачкалы в 1960
году. И через восемь лет переехала  в Харьков, где работала в Харьковском академическом драматическом театре (бывший театр русской драмы им. Пушкина).

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Виктория Тимошенко со 2 января находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимации 4-й «неотложки».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 13:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что умершая от ранений в больнице в Харькове 4 января женщина — это заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко".