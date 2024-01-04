Россияне убили в Харькове заслуженную артистку, учившуюся в Дагестане

В ХОВА сообщили, что умершая от ранений в больнице в Харькове 4 января женщина — это заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко.

«От ранений, полученных 2 января в результате ракетного удара по Харькову, скончалась заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Сердце 84-летней женщины остановилось в больнице 4 января. Выражаем искреннее соболезнование семье и друзьям Виктории Николаевны», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Виктория Тимошенко окончила театральную студию при Дагестанском государственном театре г. Махачкалы в 1960

году. И через восемь лет переехала в Харьков, где работала в Харьковском академическом драматическом театре (бывший театр русской драмы им. Пушкина).

Виктория Тимошенко со 2 января находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимации 4-й «неотложки».