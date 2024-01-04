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В больницах 15 взрослых и 9-летний ребенок: состояние раненых в Харькове

Происшествия 13:07   04.01.2024
Оксана Горун
В больницах 15 взрослых и 9-летний ребенок: состояние раненых в Харькове Фото: пресс-служба ХОВА

Пострадавшие во время ракетного удара по центру Харькова 2 января продолжают оставаться в больницах. 4 января одна из тяжелораненых умерла.

«В медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января. На стационарном лечении находятся 11 женщин и 5 мужчин, в том числе мальчик 9 лет. По данным врачей, состояние 9-летнего ребенка средней тяжести, стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушиб мягких тканей», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, в тяжелом состоянии 56-летний мужчина. У него множественные ранения обломками. Его прооперировали. Остальные пациенты — в состоянии средней тяжести. Их лечат в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом и офтальмологическом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавшие во время ракетного удара по центру Харькова 2 января продолжают оставаться в больницах. 4 января одна из тяжелораненых умерла".