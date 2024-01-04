В больницах 15 взрослых и 9-летний ребенок: состояние раненых в Харькове
Фото: пресс-служба ХОВА
Пострадавшие во время ракетного удара по центру Харькова 2 января продолжают оставаться в больницах. 4 января одна из тяжелораненых умерла.
«В медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января. На стационарном лечении находятся 11 женщин и 5 мужчин, в том числе мальчик 9 лет. По данным врачей, состояние 9-летнего ребенка средней тяжести, стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушиб мягких тканей», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, в тяжелом состоянии 56-летний мужчина. У него множественные ранения обломками. Его прооперировали. Остальные пациенты — в состоянии средней тяжести. Их лечат в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом и офтальмологическом.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 13:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавшие во время ракетного удара по центру Харькова 2 января продолжают оставаться в больницах. 4 января одна из тяжелораненых умерла".