У лікарнях 15 дорослих та 9-річна дитина: стан поранених у Харкові
Постраждалі під час ракетного удару по центру Харкова 2 січня залишаються у лікарнях. 4 січня одна з тяжко поранених померла.
“У медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня. На стаціонарному лікуванні знаходиться 11 жінок та п’ять чоловіків, серед них хлопчик дев’яти років. За даними лікарів, стан 9-річної дитини середньої тяжкості, стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, в тяжкому стані 56-річний чоловік. У нього множинні поранення уламками. Його прооперували. Інші пацієнти – у стані середньої тяжкості. Їх лікують у відділеннях хірургії, серцево-судинному та офтальмологічному.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 13:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалі під час ракетного удару по центру Харкова 2 січня залишаються у лікарнях. 4 січня одна з тяжко поранених померла".