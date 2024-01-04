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У лікарнях 15 дорослих та 9-річна дитина: стан поранених у Харкові

Події 13:07   04.01.2024
Оксана Горун
У лікарнях 15 дорослих та 9-річна дитина: стан поранених у Харкові

Постраждалі під час ракетного удару по центру Харкова 2 січня залишаються у лікарнях. 4 січня одна з тяжко поранених померла.

У медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня. На стаціонарному лікуванні знаходиться 11 жінок та п’ять чоловіків, серед них хлопчик дев’яти років. За даними лікарів, стан 9-річної дитини середньої тяжкості, стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в тяжкому стані 56-річний чоловік. У нього множинні поранення уламками. Його прооперували. Інші пацієнти – у стані середньої тяжкості. Їх лікують у відділеннях хірургії, серцево-судинному та офтальмологічному.

Читайте також: Померла поранена під час ракетного удару по Харкову

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 13:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалі під час ракетного удару по центру Харкова 2 січня залишаються у лікарнях. 4 січня одна з тяжко поранених померла".