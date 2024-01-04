Померла поранена під час ракетного удару по Харкову
Поранена російськими ракетами 2 січня 84-річна жінка померла в лікарні.
“На жаль, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка. Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф загинуло дві жінки, ще 62 цивільних мешканці травмовані“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Раніше прокурори поінформували, що кількість поранених обстрілом зросла до 63-х – по допомогу до медиків звернулася 23-річна дівчина. У неї акуботравма (вибухова травма вуха або акустична травма, пов’язана зі втратою слуху – Ред.).
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 12:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранена російськими ракетами 2 січня 84-річна жінка померла в лікарні".