Померла поранена під час ракетного удару по Харкову

Поранена російськими ракетами 2 січня 84-річна жінка померла в лікарні.

“На жаль, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка. Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф загинуло дві жінки, ще 62 цивільних мешканці травмовані“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше прокурори поінформували, що кількість поранених обстрілом зросла до 63-х – по допомогу до медиків звернулася 23-річна дівчина. У неї акуботравма (вибухова травма вуха або акустична травма, пов’язана зі втратою слуху – Ред.).