Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась – ХОВА
Наразі медики надають допомогу 22 пораненим, внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня. До медзакладів шпиталізували 16 людей.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов о 09:05. За його словами, служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Раніше Синєгубов повідомляв про одного загиблого.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 09:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі медики надають допомогу 22 пораненим, внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня. До медзакладів шпиталізували 16 людей.".