Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась – ХОВА

Наразі медики надають допомогу 22 пораненим, внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня. До медзакладів шпиталізували 16 людей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов о 09:05. За його словами, служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Раніше Синєгубов повідомляв про одного загиблого.