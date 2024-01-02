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Через ракетний удар по Харкову загинула людина – Синєгубов

Суспільство 08:54   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Через ракетний удар по Харкову загинула людина – Синєгубов

Станом на 08:43 внаслідок ракетної атаки РФ на Харків вранці 2 січня постраждали понад 20 людей. Також відомо про одного загиблого.

«Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загоряння автомобілів», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 08:43 внаслідок ракетної атаки РФ на Харків вранці 2 січня постраждали понад 20 людей. Також відомо про одного загиблого.".