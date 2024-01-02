Через ракетний удар по Харкову загинула людина – Синєгубов

Станом на 08:43 внаслідок ракетної атаки РФ на Харків вранці 2 січня постраждали понад 20 людей. Також відомо про одного загиблого.

«Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загоряння автомобілів», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови.