Из-за ракетного удара по Харькову погиб человек – Синегубов
По состоянию на 08:43 в результате ракетной атаки РФ на Харьков утром 2 января пострадали более 20 человек. Также известно об одном погибшем.
«Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погибшиий, ракети, рф, синєгубов, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 08:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 08:43 в результате ракетной атаки РФ на Харьков утром 2 января пострадали более 20 человек. Также известно об одном погибшем.".