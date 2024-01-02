Из-за ракетного удара по Харькову погиб человек – Синегубов

По состоянию на 08:43 в результате ракетной атаки РФ на Харьков утром 2 января пострадали более 20 человек. Также известно об одном погибшем.

«Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки.