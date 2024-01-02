Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось — ХОВА

Сейчас медики оказывают помощь 22 раненым в результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января. В медучреждения госпитализировали 16 человек.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в 09:05. По его словам, службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города 4 удара. Ранее Синегубов сообщал об одном погибшем.