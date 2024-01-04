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Умерла раненная во время ракетного удара по Харькову

Происшествия 12:25   04.01.2024
Оксана Горун
Умерла раненная во время ракетного удара по Харькову

Раненная российскими ракетами 2 января 84-летняя женщина умерла в больнице.

«К сожалению, в больнице скончалась одна из раненых — 84-летняя женщина. По состоянию на данный момент в результате массированной ракетной атаки рф погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителя травмированы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее прокуроры проинформировали, что количество раненных тем обстрелом возросло до 63-х — за помощью к медикам обратилась 23-летняя девушка. У нее акуботравма (взрывная травма уха или же акустическая травма, связанная с потерей слуха — Ред.).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 12:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненная российскими ракетами 2 января 84-летняя женщина умерла в больнице".