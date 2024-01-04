Росіяни вбили в Харкові заслужену артистку, яка навчалася в Дагестані
У ХОВА повідомили, що жінка, яка померла від поранень у лікарні в Харкові 4 січня, – це заслужена артистка України Вікторія Тимошенко.
“Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня. Висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни“, – повідомила пресслужба ХОВА.
Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали у 1960 році. І за вісім років переїхала до Харкова, де працювала в Харківському академічному драматичному театрі (колишній театр російської драми ім. Пушкіна).
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Вікторія Тимошенко з 2 січня перебувала у вкрай тяжкому стані у реанімації 4-ї лікарні невідкладної допомоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 13:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що жінка, яка померла від поранень у лікарні в Харкові 4 січня, – це заслужена артистка України Вікторія Тимошенко".