Росіяни вбили в Харкові заслужену артистку, яка навчалася в Дагестані

У ХОВА повідомили, що жінка, яка померла від поранень у лікарні в Харкові 4 січня, – це заслужена артистка України Вікторія Тимошенко.

“Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня. Висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали у 1960 році. І за вісім років переїхала до Харкова, де працювала в Харківському академічному драматичному театрі (колишній театр російської драми ім. Пушкіна).

Вікторія Тимошенко з 2 січня перебувала у вкрай тяжкому стані у реанімації 4-ї лікарні невідкладної допомоги.