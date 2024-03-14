«Очень низкое качество»: сколько ракет из КНДР уже выпустила РФ по Харьковщине

Сейчас в Харьковской области официально зафиксирован один случай применения военными РФ ракеты КN-23 производства Северной Кореи. Ею враг ударил 2 января 2024 года вблизи дома №1 на проспекте Независимости в Харькове.

Это подтверждают выводы и национальных, и международных экспертов, сообщил на пресс-конференции руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По его словам, есть еще два случая, когда россияне могли применить северокорейские ракеты по Харьковщине, но эти факты еще должна подтвердить судебная военная экспертиза. Одна из ракет была выпущена по Слободскому району Харькова 7 февраля. Второй россияне ударили 11 февраля, куда именно — Фильчаков не уточнил.

Глава облпрокуратуры также сообщил, что с начала полномасштабной войны зафиксировали около 50 случаев, когда РФ применила северокорейские ракеты по территории Украины. Харьковщина — среди шести регионов.

«Эта ракета очень низкого качества, она отличается от ракет типа «Искандер». Она имеет несовершенную систему управления, дальность полета этой ракеты гораздо больше, чем у Искандера. Она составляет около 700 км. У Искандера — до 250 км. Зафиксировано очень много случаев, когда эта ракета взрывалась в воздухе», — добавил Фильчаков.

Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Были зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены. После удара по Харькову специалисты не смогли сразу установить тип ракет. 5 января был проведен дополнительный осмотр наиболее уцелевшего боеприпаса, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он предположил, что эту ракету могла предоставить РФ Северная Корея.

О результатах предварительной научно-технической экспертизы, согласно которой указанная ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей, генпрокурор Андрей Костин сообщил 11 января.