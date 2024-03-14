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“Дуже низька якість”: скільки ракет із КНДР уже випустила РФ по Харківщині

Події 20:57   14.03.2024
Олена Нагорна
“Дуже низька якість”: скільки ракет із КНДР уже випустила РФ по Харківщині

Наразі у Харківській області офіційно зафіксовано один випадок застосування військовими РФ ракети КN-23 виробництва Північної Кореї. Нею ворог вдарив 2 січня 2024 року поблизу будинку №1 на проспекті Незалежності у Харкові.

Це підтверджують висновки як національних, так і міжнародних експертів, повідомив на пресконференції керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, є ще два випадки, коли росіяни могли застосувати північнокорейські ракети по Харківщині, але ці факти ще має підтвердити судова військова експертиза. Одна з ракет була випущена по Слобідському району Харкова 7 лютого. Другою росіяни вдарили 11 лютого, куди саме – Фільчаков не уточнив.

Глава облпрокуратури також повідомив, що з початку повномасштабної війни зафіксували близько 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети по території України. Харківщина – серед шести регіонів.

“Це ракета дуже низької якості, вона відрізняється від ракет типу “Іскандер”. Вона має недосконалу систему управління, дальність польоту цієї ракети набагато більша, ніж в Іскандера. Вона складає близько 700 км. В Іскандера – до 250 км. Зафіксовано дуже багато випадків, коли ця ракета вибухала у повітрі”, – додав Фільчаков.

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Було зафіксовано три влучання у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені. Після удару по Харкову фахівці не змогли одразу встановити тип ракет. 5 січня було проведено додатковий огляд найбільш уцілілого боєприпасу, розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Він припустив, що цю ракету могла надати РФ Північна Корея.

Про результати попередньої науково-технічної експертизи, згідно з якою вказана ракета є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю, генпрокурор Андрій Костін повідомляв 11 січня.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 20:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харківській області офіційно зафіксовано один випадок застосування військовими РФ ракети КN-23 виробництва Північної Кореї".