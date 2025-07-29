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Донт пуш зе хорсес – спікер ОТУ «Харків» про війська Північної Кореї (відео)

Фронт 18:04   29.07.2025
Оксана Якушко
Донт пуш зе хорсес – спікер ОТУ «Харків» про війська Північної Кореї (відео)

Речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів, чи з’явилися бійці Північної Кореї на фронті.

«Щодо можливої участі військ Північної Кореї – як казав класик «Донт пуш зе хорсес». Ці повідомлення Ройтерес відбуваються з посиланням на розвідку Південної Кореї, але в нас є власна розвідка. Я впевнений, що фахівці ГУ розвідки Міністерства оборони ретельно перевіряють цю інформацію, і коли будуть усі дані верифіковані, українське суспільство чітко дізнається, де можуть потенційно опинитися війська Північної Кореї, на яких ділянках фронту, в якій кількості і з якою метою», – заявив Шамшин.

За його словами, те, що російське військово-політичне керівництво звертається за допомогою до Північної Кореї свідчить, що у них все йде не за планом, як вони розповідають у пропагандистських матеріалах.

«Зараз російська армія, якщо десь і атакує, це відбувається переважно силами піхоти, бронетехніку вони використовують вкрай рідко і лише тоді, коли в цьому є пряма необхідність. Тому безумовно, вони звертаються до Північної Кореї за допомогою не від хорошого життя», – резюмував спікер ОТУ «Харків».

Відео: Нацмарафон

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 18:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів, чи з’явилися бійці Північної Кореї на фронті.".