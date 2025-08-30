Шість військових РФ та 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про те, як минула доба на півночі Харківщини, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли по позиціях наших військ 3 авіаційних удари з використанням 3 КАБ і 16 НАР, здійснили 115 обстрілів, з них – 41 удар дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено шість осіб агресора”, – пишуть СОУ.
Крім того, ЗСУ знищили 77 одиниць озброєння та військової техніки ворога:
▪️дев’ять авто;
▪️65 БпЛА;
▪️три одиниці спецтехніки.
Пошкоджено:
▪️61 укриття для особового складу;
▪️сім стартових майданчиків запуску БпЛА.
