Шість військових РФ та 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області

Про те, як минула доба на півночі Харківщини, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли по позиціях наших військ 3 авіаційних удари з використанням 3 КАБ і 16 НАР, здійснили 115 обстрілів, з них – 41 удар дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено шість осіб агресора”, – пишуть СОУ.

Крім того, ЗСУ знищили 77 одиниць озброєння та військової техніки ворога:

▪️дев’ять авто;

▪️65 БпЛА;

▪️три одиниці спецтехніки.

Пошкоджено:

▪️61 укриття для особового складу;

▪️сім стартових майданчиків запуску БпЛА.