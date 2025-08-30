Live
Шість військових РФ та 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області

Україна 14:25   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість військових РФ та 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про те, як минула доба на півночі Харківщини, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли по позиціях наших військ 3 авіаційних удари з використанням 3 КАБ і 16 НАР, здійснили 115 обстрілів, з них – 41 удар дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено шість осіб агресора”, – пишуть СОУ.

Крім того, ЗСУ знищили 77 одиниць озброєння та військової техніки ворога:

▪️дев’ять авто;

▪️65 БпЛА;

▪️три одиниці спецтехніки.

Пошкоджено:

▪️61 укриття для особового складу;

▪️сім стартових майданчиків запуску БпЛА.

Читайте також: Генштаб: 13 разів намагалися прорватися на Харківщині росіяни

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
30.08.2025, 14:25
"Правий сектор" VS "ХарківПрайд": у центрі Харкова – колотнеча
“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча
30.08.2025, 13:30
У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)
У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)
30.08.2025, 12:54
Новини Харкова — головне 30 серпня: успіхи в Мирному, вбили Парубія
Новини Харкова — головне 30 серпня: успіхи в Мирному, вбили Парубія
30.08.2025, 15:08
Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини
Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини
30.08.2025, 11:55
Бої вже у Куп'янську – Машовець сумнівається, що ЗСУ вдасться утримати місто
Бої вже у Куп’янську – Машовець сумнівається, що ЗСУ вдасться утримати місто
30.08.2025, 10:30

10:40
ЗСУ звільнили частину територій біля Куп'янська – Deep State
08:50
Генштаб: 13 разів намагалися прорватися на Харківщині росіяни
07:27
Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW
08:47
Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам'ятник – що обстріляв ворог за добу
08:16
Бої вщухли: на півночі Харківщини знизилася інтенсивність атак РФ

