Генштаб: 13 разів намагалися прорватися на Харківщині росіяни
Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім боїв біля Глибокого та Вовчанська.
Тоді як на Куп’янському – росіяни штурмували позиції українських захисників п’ять разів. Атаки були в районі Загризового та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4 476 обстрілів, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5660 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
