Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW

Які зміни зафіксували на фронті в Харківській області, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, за даними експертів, окупанти змогли просунутися на Борівському напрямку в районі Греківки. А ось інформація росіян про їхні нібито успішні штурми біля Борівської Андріївки виявилася фейковою.

“Непідтверджені заяви: російські джерела 28 та 29 серпня стверджували, що російські війська просунулися в межах Куп’янська та поблизу нього. Російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки, Западного та у напрямку Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Фиголівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки; та на захід від Куп’янська поблизу Соболівки 28 та 29 серпня”, – зазначили в ISW.

Також аналітики прокоментували ситуацію в районі Козачої Лопані. Раніше аналітики повідомляли, що ЗС РФ змогли захопити території на сході від населеного пункту. Проте пізніше Начальник дергачівської МВА Вячеслав Задоренко спростував цю інформацію.

“28 і 29 серпня російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська. Окупаційний губернатор Харківської області Віталій Ганчев 28 серпня заявив, що українські війська контратакують на Вовчанському напрямку”, – додали експерти.