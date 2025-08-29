Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у росіян є успіхи на півночі Харківської області.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Козачої Лопані (на північ від Харкова) вздовж автомагістралі E-105 Харків-Бєлгород”, – уточнили аналітики.

Також ворог стверджував, що армія РФ просунулась на Великобурлуцькому напрямку біля Хатнього, але ця інформація залишилася непідтвердженою.

Не принесли успіхи окупантам і бої на Куп’янському напрямку. Штурми зафіксували біля Куп’янська, Голубівки та Колодязного.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Загризове та просунулися в межах Богуславки (обидві на північний схід від Борової)”, – наголосили в ISW.

Крім того, українські захисники відбивали штурми ЗС РФ на Борівському напрямку біля Борівської Андріївки та Загризового.