Live
  • Пт 29.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW

Україна 07:30   29.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у росіян є успіхи на півночі Харківської області.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Козачої Лопані (на північ від Харкова) вздовж автомагістралі E-105 Харків-Бєлгород”, – уточнили аналітики.

Також ворог стверджував, що армія РФ просунулась на Великобурлуцькому напрямку біля Хатнього, але ця інформація залишилася непідтвердженою.

Не принесли успіхи окупантам і бої на Куп’янському напрямку. Штурми зафіксували біля Куп’янська, Голубівки та Колодязного.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Загризове та просунулися в межах Богуславки (обидві на північний схід від Борової)”, – наголосили в ISW.

Крім того, українські захисники відбивали штурми ЗС РФ на Борівському напрямку біля Борівської Андріївки та Загризового.

Читайте також: Чи вдається невеликим групам РФ прорватися до Куп’янська: коментар Синєгубова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам’ятник – що обстріляв ворог за добу
Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам’ятник – що обстріляв ворог за добу
29.08.2025, 08:47
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
29.08.2025, 07:30
Бої вщухли: на півночі Харківщини знизилася інтенсивність атак РФ
Бої вщухли: на півночі Харківщини знизилася інтенсивність атак РФ
29.08.2025, 08:16
Пожежу в лісі на Харківщині намагаються загасити другу добу – ДСНС
Пожежу в лісі на Харківщині намагаються загасити другу добу – ДСНС
29.08.2025, 07:50
Сьогодні 29 серпня: який день в історії
Сьогодні 29 серпня: який день в історії
29.08.2025, 06:00
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
28.08.2025, 11:50

Новини за темою:

07:25
Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить у Куп’янськ – ISW
07:13
Росіяни просунулися у Вовчанську – інформація ISW
10:50
Спірна зона на Борівському напрямку, контратаки ЗСУ – подробиці від ISW
07:34
В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області
07:35
Про просування на півночі від Харкова повідомив ворог – в ISW це спростовують

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у росіян є успіхи на півночі Харківської області.".