Чи просунувся ворог біля Козачої Лопані: Задоренко говорив з військовими

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко прокоментував дані ISW про просування військ РФ на схід від Козачої Лопані.

Задоренко каже: провів змістовну розмову з командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який повністю спростував цю інформацію.

«Дергачівська громада має 16 км кордону з державою-агресоркою. Фактично наш кордон є лінією фронту, уздовж якого ведуться активні бойові дії. Окупанти постійно здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність у цьому районі, однак жодних успіхів не мають», – заявив Задоренко.

Він уточнив, що кілька російських ДРГ справді намагались перейти лінію державного кордону, однак їх ліквідували на підступах до КПП «Гоптівка».

«Окупанти понесли суттєві втрати вбитими та пораненими у кілька десятків осіб», – зазначив голова Дергачівської МВА.

Він додав: крім цього, напередодні бійці 3-го батальйону 58-ї ОМПБр знищили російську самохідну гаубицю «Гвоздика», яка декілька тижнів прикривала вилазки ворожих диверсантів, що обстрілювали позиції українських захисників.

Відео: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, вранці в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли про успіхи росіян на півночі Харківської області. За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що ворожі війська нещодавно просунулися на схід від Козачої Лопані вздовж автомагістралі E-105 «Харків-Бєлгород».