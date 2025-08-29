Продвинулся ли враг возле Казачьей Лопани: Задоренко говорил с военными
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко прокомментировал данные ISW о продвижении войск РФ на восток от Казачьей Лопани.
Задоренко говорит: провел содержательный разговор с командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, который полностью опроверг эту информацию.
«Дергачевская громада имеет 16 км границы с государством-агрессором. Фактически наша граница является линией фронта, вдоль которой ведутся активные боевые действия. Оккупанты постоянно осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность в этом районе, однако никаких успехов не имеют», — заявил Задоренко.
Он уточнил, что несколько российских ДРГ действительно пытались перейти линию государственной границы, однако они были ликвидированы на подступах к КПП «Гоптовка».
«Оккупанты понесли существенные потери убитыми и ранеными в несколько десятков человек», — отметил глава Дергачевской ГВА.
Он добавил: кроме этого, накануне бойцы 3-го батальона 58-й ОМПБр уничтожили российскую самоходную гаубицу Гвоздика, которая несколько недель прикрывала вылазки вражеских диверсантов, обстреливавших позиции украинских защитников.
Видео: Вячеслав Задоренко
Напомним, утром в Институте изучения войны (ISW) сообщали об успехах россиян на севере Харьковской области. По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 августа, свидетельствуют о том, что вражеские войска недавно продвинулись восточнее Казачьей Лопани вдоль автомагистрали E-105 «Харьков-Белгород».
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, дрг, Казачья Лопань, продвижение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Продвинулся ли враг возле Казачьей Лопани: Задоренко говорил с военными»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко прокомментировал данные ISW о продвижении войск РФ на восток от Казачьей Лопани.".