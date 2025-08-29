Продвинулся ли враг возле Казачьей Лопани: Задоренко говорил с военными

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко прокомментировал данные ISW о продвижении войск РФ на восток от Казачьей Лопани.

Задоренко говорит: провел содержательный разговор с командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, который полностью опроверг эту информацию.

«Дергачевская громада имеет 16 км границы с государством-агрессором. Фактически наша граница является линией фронта, вдоль которой ведутся активные боевые действия. Оккупанты постоянно осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность в этом районе, однако никаких успехов не имеют», — заявил Задоренко.

Он уточнил, что несколько российских ДРГ действительно пытались перейти линию государственной границы, однако они были ликвидированы на подступах к КПП «Гоптовка».

«Оккупанты понесли существенные потери убитыми и ранеными в несколько десятков человек», — отметил глава Дергачевской ГВА.

Он добавил: кроме этого, накануне бойцы 3-го батальона 58-й ОМПБр уничтожили российскую самоходную гаубицу Гвоздика, которая несколько недель прикрывала вылазки вражеских диверсантов, обстреливавших позиции украинских защитников.

Видео: Вячеслав Задоренко

Напомним, утром в Институте изучения войны (ISW) сообщали об успехах россиян на севере Харьковской области. По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 августа, свидетельствуют о том, что вражеские войска недавно продвинулись восточнее Казачьей Лопани вдоль автомагистрали E-105 «Харьков-Белгород».