Генштаб: 13 раз пытались прорваться в Харьковской области россияне

О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев около Глубокого и Волчанска.

Тогда как на Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников пять раз. Атаки были в районе Загрызово и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: