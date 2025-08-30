Генштаб: 13 раз пытались прорваться в Харьковской области россияне
О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев около Глубокого и Волчанска.
Тогда как на Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников пять раз. Атаки были в районе Загрызово и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:
