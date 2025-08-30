Шесть военных РФ и 77 единиц техники уничтожили ВСУ на севере области
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О том, как прошли сутки на севере Харьковщины, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по позициям наших войск 3 авиационных удара с использованием 3 КАБ и 16 НАР, совершили 115 обстрелов, из них — 41 удар дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожены шесть человек агрессора», – пишут СОУ.
Кроме того, ВСУ уничтожили 77 единиц вооружения и военной техники врага:
▪️девять авто;
▪️65 БпЛА;
▪️три единицы спецтехники.
Повреждены:
▪️61 укрытие для личного состава;
▪️семь стартовых площадок запуска БпЛА.
Читайте также: Генштаб: 13 раз пытались прорваться в Харьковской области россияне
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шесть военных РФ и 77 единиц техники уничтожили ВСУ на севере области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 14:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на севере Харьковщины, сообщили в ОТГВ «Харьков».".