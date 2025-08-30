Live
  • Сб 30.08.2025
Шесть военных РФ и 77 единиц техники уничтожили ВСУ на севере области

Украина 14:25   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть военных РФ и 77 единиц техники уничтожили ВСУ на севере области Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О том, как прошли сутки на севере Харьковщины, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по позициям наших войск 3 авиационных удара с использованием 3 КАБ и 16 НАР, совершили 115 обстрелов, из них — 41 удар дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожены шесть человек агрессора», – пишут СОУ.

Кроме того, ВСУ уничтожили 77 единиц вооружения и военной техники врага:

▪️девять авто;

▪️65 БпЛА;

▪️три единицы спецтехники.

Повреждены:

▪️61 укрытие для личного состава;

▪️семь стартовых площадок запуска БпЛА.

Читайте также: Генштаб: 13 раз пытались прорваться в Харьковской области россияне

Автор: Николь Костенко-Лагутина
