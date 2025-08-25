Про складну ситуацію на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною, розповіли вранці 25 серпня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли два авіаційні удари з використанням 16 НАР, здійснили 129 обстрілів позицій наших військ, з них 43 удари дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено сім осіб агресора”, – пишуть СОУ.

Протягом доби українські військові розбили 56 одиниць техніки ворога:

▪️пʼять автомобілів;

▪️50 БпЛА;

▪️одну одиницю спеціальної техніки.

Знищено:

▪️64 укриття для особового складу;

▪️пʼять стартових позицій запуску БпЛА.