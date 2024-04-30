В ООН визнали, що, вдаривши по Харкову, РФ порушила ембарго проти КНДР

Один із комітетів Ради безпеки ООН підготував 32-сторінковий звіт, у якому підтвердив: один з ударів по Харкову цього року завдали ракетою північнокорейського виробництва.

Тобто РФ порушила не тільки всі норми міжнародного права та закони ведення війни, але ще й ембарго на постачання зброї з/до Північної Кореї. Про зміст звіту ООН повідомляє “Європейська правда” з посиланням на “Reuters”.

Уповноважені зі стеження за санкціями проти Північної Кореї при ООН підтвердили, що РФ 2 січня вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою “Hwasong-11”. Це прямо порушує санкції Ради безпеки. Автори звіту констатують: “уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії “Hwasong-11”. Щоб дійти такого висновку, троє уповноважених за санкціями особисто відвідали Україну на початку квітня та оглянули уламки ракети. Вони не знайшли жодних доказів, що ракету виготовили у РФ.

При цьому експерти все ж таки зробили застереження, що “не змогли самостійно визначити, звідки та ким була запущена ракета”. Однак, надана Україною інформація “вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації”.

“Таке місцеперебування, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації”, – пишуть експерти ООН.

Зазначимо, що Північна Корея перебуває під санкціями Радбезу ООН (до якого як постійний член входить РФ) з 2006 року. Імпортувати та експортувати військові технології режиму Кімів заборонили через випробування ядерної зброї та балістичних ракет. У березні 2024 року РФ наклала вето у Раді безпеки на щорічне продовження мандату спостерігачів ООН із санкцій. Мандат групи експертів, який продовжували останні 15 років, спливає сьогодні, 30 квітня. Проте вони встигли оприлюднити звіт, що підтверджує, що країна – постійний член Ради безпеки ООН – порушує ембарго, за накладення якого свого часу голосувала.

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Було зафіксовано три влучання у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені. Після удару по Харкову фахівці не змогли одразу встановити тип ракет. 5 січня було проведено додатковий огляд найбільш уцілілого боєприпасу, розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Він припустив, що цю ракету могла надати РФ Північна Корея. Про результати попередньої науково-технічної експертизи, згідно з якою вказана ракета є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю, генпрокурор Андрій Костін повідомляв 11 січня.