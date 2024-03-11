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Пять «шахедов» сбили в Харьковской области — воздушное командование «Схід»

Происшествия 08:57   11.03.2024
Оксана Горун
Пять «шахедов» сбили в Харьковской области — воздушное командование «Схід»

Защитники неба ночью 11 марта сбили пять беспилотников, которые атаковали Харьковщину. Часть «шахедов» все же «ускользнула» и ударила по Харькову.

«В Харьковской области Силами обороны уничтожены пять БПЛА «Shahed-131/136», — сообщило воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.

Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. По данным Генштаба ВСУ, в целом Украину ночью атаковали 25 «шахедов», из них 15 сбили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 08:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники неба ночью 11 марта сбили пять беспилотников, которые атаковали Харьковщину. Часть «шахедов» все же «ускользнула» и ударила по Харькову".