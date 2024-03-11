Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 марта сообщил подробности о ночном ударе РФ по Харькову и обстрелах региона за сутки.
«В 01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа «Шахед». В результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что под ударами артиллерии и минометов в течение суток на Харьковщине было около 15 населенных пунктов.
«Сегодня, в 02:40, в г. Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены два частных дома и шесть хозяйственных сооружений. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
Также Волчанск обстреливали днем 10 марта — горел частный дом. А в 11:30 на город скинули КАБ, повредив частные дома. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы. шахеды, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 марта сообщил подробности о ночном ударе РФ по Харькову и обстрелах региона за сутки".