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Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома

Происшествия 08:18   11.03.2024
Оксана Горун
Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 марта сообщил подробности о ночном ударе РФ по Харькову и обстрелах региона за сутки.

«В 01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа «Шахед». В результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Удар шахедов по Харькову 11 марта 2024
Фото: telegram Олега Синегубова

Он сообщил, что под ударами артиллерии и минометов в течение суток на Харьковщине было около 15 населенных пунктов.

«Сегодня, в 02:40, в г. Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены два частных дома и шесть хозяйственных сооружений. Без пострадавших», — отметил Синегубов.

Также Волчанск обстреливали днем 10 марта — горел частный дом. А в 11:30 на город скинули КАБ, повредив частные дома. Обошлось без пострадавших.

Горит дом в Волчанске 10 марта 2024
Фото: telegram Олега Синегубова

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 марта сообщил подробности о ночном ударе РФ по Харькову и обстрелах региона за сутки".