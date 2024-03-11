Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 марта сообщил подробности о ночном ударе РФ по Харькову и обстрелах региона за сутки.

«В 01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа «Шахед». В результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что под ударами артиллерии и минометов в течение суток на Харьковщине было около 15 населенных пунктов.

«Сегодня, в 02:40, в г. Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены два частных дома и шесть хозяйственных сооружений. Без пострадавших», — отметил Синегубов.

Также Волчанск обстреливали днем 10 марта — горел частный дом. А в 11:30 на город скинули КАБ, повредив частные дома. Обошлось без пострадавших.