Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 11 березня повідомив подробиці про нічний удар РФ по Харкову та обстріли регіону за добу.
“О 01:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу “Шахед”. Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він повідомив, що під ударами артилерії та мінометів протягом доби на Харківщині було близько 15 населених пунктів.
“Сьогодні, о 02:40, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені 2 приватні будинки та 6 господарчих споруд. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
Також Вовчанськ обстрілювали вдень 10 березня – горів приватний будинок. А об 11:30 на місто скинули КАБ, пошкодивши приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 11 березня повідомив подробиці про нічний удар РФ по Харкову та обстріли регіону за добу".