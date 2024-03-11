Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  -3°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки

Події 08:18   11.03.2024
Оксана Горун
Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 11 березня повідомив подробиці про нічний удар РФ по Харкову та обстріли регіону за добу.

“О 01:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу “Шахед”. Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Удар шахедів по Харкову 11 березня 2024
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Він повідомив, що під ударами артилерії та мінометів протягом доби на Харківщині було близько 15 населених пунктів.

“Сьогодні, о 02:40, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені 2 приватні будинки та 6 господарчих споруд. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Також Вовчанськ обстрілювали вдень 10 березня – горів приватний будинок. А об 11:30 на місто скинули КАБ, пошкодивши приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.

Горить будинок у Вовчанську 10 березня 2024
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Читайте також: Головні новини Харкова 11 березня: перший Оскар України та атака “шахедів”

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 11 березня: перший Оскар України та атака “шахедів”
Головні новини Харкова 11 березня: перший Оскар України та атака “шахедів”
11.03.2024, 09:03
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки
Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки
11.03.2024, 08:18
Двоє загиблих та 3 пожежі через обстріли: ДСНС про події на Харківщині
Двоє загиблих та 3 пожежі через обстріли: ДСНС про події на Харківщині
11.03.2024, 08:24
Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України
Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України
11.03.2024, 07:20
Удар по Харкову: вночі Україну атакували 25 “шахедів”, збили 15 – Генштаб
Удар по Харкову: вночі Україну атакували 25 “шахедів”, збили 15 – Генштаб
11.03.2024, 07:55

Новини за темою:

08:57
П’ять “шахедів” збили на Харківщині – повітряне командування “Схід”
08:24
Двоє загиблих та 3 пожежі через обстріли: ДСНС про події на Харківщині
08:18
Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки
07:55
Удар по Харкову: вночі Україну атакували 25 “шахедів”, збили 15 – Генштаб
07:20
Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України

Ви читали новину: «Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 11 березня повідомив подробиці про нічний удар РФ по Харкову та обстріли регіону за добу".