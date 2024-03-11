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П’ять “шахедів” збили на Харківщині – повітряне командування “Схід”

Події 08:57   11.03.2024
Оксана Горун
П’ять “шахедів” збили на Харківщині – повітряне командування “Схід”

Захисники неба вночі 11 березня збили п’ять безпілотників, які атакували Харківщину. Частина “шахедів” все ж таки “вислизнула” та вдарила по Харкову.

“У Харківській області Силами оборони знищено п’ять БПЛА “Shahed-131/136”, – повідомило повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.

Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили три “шахеди”. За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, зафіксували три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об’єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. За даними Генштабу ЗСУ, загалом Україну вночі атакували 25 “шахедів”, із них 15 збили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 08:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники неба вночі 11 березня збили п’ять безпілотників, які атакували Харківщину. Частина “шахедів” все ж таки “вислизнула” та вдарила по Харкову".