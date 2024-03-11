«Потерь территорий не допущено» — Синегубов об атаках РФ под Купянском

Купянско-Лиманское направление остается самым тяжелым в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Там идет линия фронта: Синьковка, Табаевка, потерь наших территорий не допущено нашими военными. Постоянно отбиваем атаки врага», — отметил глава ХОВА.

Он также добавил, что из Купянского района продолжается эвакуация. В частности, принудительным способом детей из 18 сел Великобурцкой и Ольховатской громад. Оттуда уже вывезли 50 несовершеннолетних.