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«Потерь территорий не допущено» — Синегубов об атаках РФ под Купянском

Общество 13:02   11.03.2024
Виктория Яковенко
«Потерь территорий не допущено» — Синегубов об атаках РФ под Купянском

Купянско-Лиманское направление остается самым тяжелым в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Там идет линия фронта: Синьковка, Табаевка, потерь наших территорий не допущено нашими военными. Постоянно отбиваем атаки врага», — отметил глава ХОВА.

Он также добавил, что из Купянского района продолжается эвакуация. В частности, принудительным способом детей из 18 сел Великобурцкой и Ольховатской громад. Оттуда уже вывезли 50 несовершеннолетних.

Читайте также: Эвакуация с Купянщины: остается вывезти еще 119 детей — Канашевич

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянско-Лиманское направление остается самым тяжелым в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".