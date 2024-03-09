Эвакуация с Купянщины: остается вывезти еще 119 детей — Канашевич
Продолжается принудительная эвакуация детей из 18 населённых пунктов двух громад Купянщины. По состоянию на 9 марта остается вывезти 119 несовершеннолетних.
«Это решение мы принимали вынужденно, потому что видели, что враг продолжает хаотические обстрелы. И, к сожалению, у нас есть погибшие дети, раненые дети. Должны максимально быстро сделать так, чтобы там детей не было. Дальше будем следить за ситуацией», — сказал начальник Купянского РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.
Он также подчеркнул, что эвакуация в принудительный способ касается только детей.
Кроме того, Канашевич рассказал об оперативной ситуации в Купянском районе.
«Сегодня Кондрашевская громада, те населенные пункты, которые подпадают под обязательную эвакуацию, были под обстрелами из «Урагана», из систем 152 калибра. Есть разрушение зданий, отключение электроэнергии», – отметил Канашевич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, канашевич, Купянщина, обстрелы, РВА, Харрьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 20:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается принудительная эвакуация детей из 18 населённых пунктов двух громад Купянщины. По состоянию на 9 марта остается вывезти 119 несовершеннолетних.".