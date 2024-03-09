Евакуація з Куп’янщини: залишається вивезти ще 119 дітей – Канашевич

Продовжується примусова евакуація дітей з 18 населених пунктів двох громад Куп’янщини. Станом на 9 березня залишається вивезти 119 неповнолітніх.

«Це рішення ми приймали вимушено, бо бачили, що ворог продовжує хаотичні обстріли. І, на жаль, у нас є загиблі діти, поранені діти. Маємо максимально швидко зробити так, щоб там дітей не було. Далі будемо слідкувати за ситуацією», – сказав начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону.

Він також підкреслив, що евакуація у примусовий спосіб стосується лише дітей.

Крім цього, Канашевич розповів про оперативну ситуацію в Куп’янському районі.

«Сьогодні Кіндрашівська громада, ті населені пункти, які підпадають під обов’язкову евакуацію, були під обстрілами з «Урагану», з систем 152 калібру. Є руйнування будівель, відключення електроенергії», – зазначив Канашевич.

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