Евакуація з Куп’янщини: залишається вивезти ще 119 дітей – Канашевич
Продовжується примусова евакуація дітей з 18 населених пунктів двох громад Куп’янщини. Станом на 9 березня залишається вивезти 119 неповнолітніх.
«Це рішення ми приймали вимушено, бо бачили, що ворог продовжує хаотичні обстріли. І, на жаль, у нас є загиблі діти, поранені діти. Маємо максимально швидко зробити так, щоб там дітей не було. Далі будемо слідкувати за ситуацією», – сказав начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону.
Він також підкреслив, що евакуація у примусовий спосіб стосується лише дітей.
Крім цього, Канашевич розповів про оперативну ситуацію в Куп’янському районі.
«Сьогодні Кіндрашівська громада, ті населені пункти, які підпадають під обов’язкову евакуацію, були під обстрілами з «Урагану», з систем 152 калібру. Є руйнування будівель, відключення електроенергії», – зазначив Канашевич.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, канашевич, Купянщина, обстріли, РВА, Харрьковщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 20:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Продовжується примусова евакуація дітей з 18 населених пунктів двох громад Куп’янщини. Станом на 9 березня залишається вивезти 119 неповнолітніх.".