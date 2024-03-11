«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про атаки РФ під Куп’янськом
Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається найважчим на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Там йде лінія фронту: Синьківка, Табаївка, втрат наших територій не допущено нашими військовими. Постійно відбиваємо атаки ворога», – зазначив голова ХОВА.
Він також додав, що з Куп’янського району наразі триває евакуація. Зокрема, у примусовий спосіб дітей з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Звідти вивезли вже 50 неповнолітніх.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, евакуація, куп'янск, рф, сінєгубов, тарритории, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається найважчим на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".