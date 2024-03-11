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«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про атаки РФ під Куп’янськом

Суспільство 13:02   11.03.2024
Вікторія Яковенко
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про атаки РФ під Куп’янськом

Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається найважчим на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Там йде лінія фронту: Синьківка, Табаївка, втрат наших територій не допущено нашими військовими. Постійно відбиваємо атаки ворога», – зазначив голова ХОВА.

Він також додав, що з Куп’янського району наразі триває евакуація. Зокрема, у примусовий спосіб дітей з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Звідти вивезли вже 50 неповнолітніх.

Читайте також: Евакуація з Куп’янщини: залишається вивезти ще 119 дітей – Канашевич

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається найважчим на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".