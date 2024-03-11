«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про атаки РФ під Куп’янськом

Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається найважчим на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Там йде лінія фронту: Синьківка, Табаївка, втрат наших територій не допущено нашими військовими. Постійно відбиваємо атаки ворога», – зазначив голова ХОВА.

Він також додав, що з Куп’янського району наразі триває евакуація. Зокрема, у примусовий спосіб дітей з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Звідти вивезли вже 50 неповнолітніх.