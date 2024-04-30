Чья Кисловка на Харьковщине и что с «наступлением на Харьков»: анализ ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о ситуации на линии фронта на Харьковщине в данный момент.

И украинские, и российские источники подтверждают продолжение боев в районах Берестово и Стельмаховки.

«Российские военные блогеры по-прежнему расходятся во мнениях по поводу статуса Кисловки (к северо-западу от Сватово), которую, как утверждают некоторые российские источники, российские войска захватили в последние дни, а один военный блогер отметил, что российские силы подняли флаг только на юге Кисловки и пока не контролируют ее северную часть», — отметили аналитики Института изучения войны.

Ранее аналитический проект Deep State заявил, что российские оккупационные войска 26 апреля прорвали оборону и закрепились в селе Кисловка Купянского района Харьковской области. Однако после этого Генштаб ВСУ в нескольких сводках информировал о том, что атаки в районе этого населенного пункта отбиты.

Также аналитики ISW прокомментировали и заявления о ситуации на границе.

«Глава Харьковской области Украины Олег Синегубов 29 апреля сообщил, что российские войска возобновили наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, и заявил, что российское командование планирует сосредоточить силы вдоль границы Харьковской и Белгородской областей, но пока рано прогнозировать, когда россияне смогут открыть новый фронт в этом районе и будут ли это делать в принципе. Российский военный блогер заявил, что элементы группировок войск России «Запад» и «Север» активизируют боевые действия, в том числе авиационные и артиллерийские удары, на харьковском направлении. Украинские официальные лица постоянно предупреждают, что российские войска могут начать наступательную операцию против Харькова летом 2024 года, хотя ISW оценивает, что российским силам в настоящее время не хватает сил, необходимых для захвата второго по величине города Украины», — подытожили аналитики.