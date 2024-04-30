Чия Кислівка на Харківщині та що з “наступом на Харків”: аналіз ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про ситуацію на лінії фронту на Харківщині наразі.

І українські, і російські джерела підтверджують продовження боїв у районах Берестового та Стельмахівки.

“Російські військові блогери, як і раніше, розходяться в думках щодо статусу Кислівки (на північний захід від Сватового), яку, як стверджують деякі російські джерела, російські війська захопили в останні дні, а один військовий блогер зазначив, що російські сили підняли прапор тільки на півдні Кислівки та поки що не контролюють її північну частину”, – зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Раніше аналітичний проєкт “Deep State” заявив, що російські окупаційні війська 26 квітня прорвали оборону та закріпилися в селі Кислівка Куп’янського району Харківської області. Однак після цього Генштаб ЗСУ у кількох зведеннях поінформував про те, що атаки в районі цього населеного пункту відбиті.

Також аналітики ISW прокоментували заяви про ситуацію на кордоні.

“Очільник Харківської області України Олег Синєгубов 29 квітня повідомив, що російські війська відновили наступальні дії на Куп’янському та Лиманському напрямках, і заявив, що російське командування планує зосередити сили вздовж кордону Харківської та Бєлгородської областей, але поки що рано прогнозувати, коли росіяни зможуть відкрити новий фронт у цьому районі та чи це робитимуть у принципі. Російський військовий блогер заявив, що елементи угруповань військ Росії “Захід” і “Північ” активізують бойові дії, у тому числі авіаційні та артилерійські удари на Харківському напрямку. Українські офіційні особи постійно попереджають, що російські війська можуть розпочати наступальну операцію проти Харкова влітку 2024 року, хоча ISW оцінює, що російським силам наразі не вистачає сил, необхідних для захоплення другого за величиною міста України”, – підсумували аналітики.