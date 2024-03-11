Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)
В Слободском районе коммунальщики уже приступили к работам на месте удара «шахедов».
«В частности, работники КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна в зданиях. Обследование на наличие других повреждений продолжается», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. По данным Генштаба ВСУ, в целом Украину ночью атаковали 25 «шахедов», из них 15 сбили. По данным Воздушного командования «Схід» над Харьковщиной ночью сбили пять «шахедов».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мэрия, новости Харькова, удар, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе коммунальщики уже приступили к работам на месте удара «шахедов»".