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Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)

Общество 10:01   11.03.2024
Оксана Горун
Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Слободском районе коммунальщики уже приступили к работам на месте удара «шахедов».

«В частности, работники КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна в зданиях. Обследование на наличие других повреждений продолжается», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В Харькове ликвидируют последствия удара "шахедов" 11 марта 2024 3
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. По данным Генштаба ВСУ, в целом Украину ночью атаковали 25 «шахедов», из них 15 сбили. По данным Воздушного командования «Схід» над Харьковщиной ночью сбили пять «шахедов».

В Харькове ликвидируют последствия удара "шахедов" 11 марта 2024 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе коммунальщики уже приступили к работам на месте удара «шахедов»".