Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)

В Слободском районе коммунальщики уже приступили к работам на месте удара «шахедов».

«В частности, работники КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна в зданиях. Обследование на наличие других повреждений продолжается», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. По данным Генштаба ВСУ, в целом Украину ночью атаковали 25 «шахедов», из них 15 сбили. По данным Воздушного командования «Схід» над Харьковщиной ночью сбили пять «шахедов».