Комунальники усувають наслідки “прильоту” по Харкову (фото)
У Слобідському районі комунальники вже розпочали роботи на місці удару “шахедів”.
“Зокрема, працівники КП “Харківжитлобуд” закривають вибиті вікна в будівлях. Обстеження на наявність інших пошкоджень триває”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили три “шахеди”. За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, зафіксували три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об’єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. За даними Генштабу ЗСУ, загалом Україну вночі атакували 25 “шахедів”, із них 15 збили. За даними Повітряного командування “Схід” над Харківщиною вночі збили п’ять “шахедів”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мерія, новини Харкова, удар, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі комунальники вже розпочали роботи на місці удару “шахедів”".