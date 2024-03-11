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Комунальники усувають наслідки “прильоту” по Харкову (фото)

Суспільство 10:01   11.03.2024
Оксана Горун
Комунальники усувають наслідки “прильоту” по Харкову (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Слобідському районі комунальники вже розпочали роботи на місці удару “шахедів”.

“Зокрема, працівники КП “Харківжитлобуд” закривають вибиті вікна в будівлях. Обстеження на наявність інших пошкоджень триває”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У Харкові ліквідують наслідки удару "шахедів" 11 березня 2024 3
Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили три “шахеди”. За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, зафіксували три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об’єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. За даними Генштабу ЗСУ, загалом Україну вночі атакували 25 “шахедів”, із них 15 збили. За даними Повітряного командування “Схід” над Харківщиною вночі збили п’ять “шахедів”.

У Харкові ліквідують наслідки удару "шахедів" 11 березня 2024 2
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 10:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі комунальники вже розпочали роботи на місці удару “шахедів”".