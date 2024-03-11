Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)

Культура 20:10   11.03.2024
Олена Нагорна
Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)

Команда оскароносного фільму “20 днів у Маріуполі” після отримання премії звернулася до українців.

Харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко, а також фотограф із Бердянська Євген Малолєтка записали відеозвернення.

“Для нас велика честь представляти Україну на церемонії “Оскар”. Ця статуетка, ця перемога для українців, для маріупольців. Дякую всім, хто боронить нашу країну. І бореться за нашу свободу”, – сказав Чернов.

Відео: фейсбук Мстислава Чернова

Нагадаємо, стрічка “20 днів у Маріуполі” виборола премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. У картини було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundancе у США.

Читайте також: Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС

Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
11.03.2024, 20:25
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)
Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)
11.03.2024, 20:10
Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня
Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня
11.03.2024, 19:36
Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус
Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус
11.03.2024, 19:00
Без атак РФ, але з авіаударом та обстрілами – Генштаб про добу на Харківщині
Без атак РФ, але з авіаударом та обстрілами – Генштаб про добу на Харківщині
11.03.2024, 19:10

Новини за темою:

09:46
Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС
07:20
Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України
18:50
Сьогодні вночі – Оскар 2024: хто складе конкуренцію фільму харків’ян
21:31
Фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA як найкращий документальний
08:00
Краще б його не було – харків’янин Чернов про свій фільм, номінований на Оскар

Ви читали новину: «Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 20:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда оскароносного фільму “20 днів у Маріуполі” після отримання премії звернулася до українців".