Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)

Команда оскароносного фільму “20 днів у Маріуполі” після отримання премії звернулася до українців.

Харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко, а також фотограф із Бердянська Євген Малолєтка записали відеозвернення.

“Для нас велика честь представляти Україну на церемонії “Оскар”. Ця статуетка, ця перемога для українців, для маріупольців. Дякую всім, хто боронить нашу країну. І бореться за нашу свободу”, – сказав Чернов.

Відео: фейсбук Мстислава Чернова

Нагадаємо, стрічка “20 днів у Маріуполі” виборола премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. У картини було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundancе у США.

Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.