Куда целились россияне в Харькове: два «прилета» — у аэропорта

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что два российских «шахеда» ударили в районе терминала аэропорта в Харькове.

«После часа ночи россияне атаковали беспилотниками Слободской район. Попали у здания гостиницы – она вспыхнула. Еще два «прилета» у терминала аэропорта — там выбиты стекла и повреждены двери. Также повреждены два автомобиля и окна в двух квартирах в доме. Информации о пострадавших пока нет», — написал Болвинов в facebook.

Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. По данным Генштаба ВСУ, в целом Украину ночью атаковали 25 «шахедов», из них 15 сбили. По данным Воздушного командования «Схід» над Харьковщиной ночью сбили пять «шахедов». Коммунальщики уже устраняют последствия «прилетов».