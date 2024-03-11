Куди цілилися росіяни в Харкові: два “прильоти” – біля аеропорту

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що два російські “шахеди” вдарили в районі термінала аеропорту в Харкові.

“Після першої години ночі росіяни атакували безпілотниками Слобідський район. Влучили біля будівлі готелю – вона спалахнула. Ще два “прильоти” біля термінала аеропорту – там вибиті шибки та пошкоджені двері. Також пошкоджені два автомобілі та вікна у двох квартирах у будинку неподалік. Інформації про постраждалих наразі не маємо“, – написав Болвінов у фейсбуці.

Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили три “шахеди”. За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, зафіксували три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об’єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. За даними Генштабу ЗСУ, загалом Україну вночі атакували 25 “шахедів”, із них 15 збили. За даними Повітряного командування “Схід” над Харківщиною вночі збили п’ять “шахедів”. Комунальники вже усувають наслідки “прильотів”.