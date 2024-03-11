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Двое погибших и 3 пожара из-за обстрелов: ГСЧС о происшествиях на Харьковщине

Происшествия 08:24   11.03.2024
Оксана Горун
Двое погибших и 3 пожара из-за обстрелов: ГСЧС о происшествиях на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ГСЧС в течение суток тушили в Харьковской области 61 пожар, большинство (46 штук) устроили поджигатели сухостоя.

«В результате обстрелов в Харьковской области произошло три пожара, последствия которых ликвидировали спасатели. В г. Волчанск горели частный дом и шесть хозяйственных построек. В Слободском районе г. Харьков — повреждены объекты гражданской инфраструктуры, произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На двух пожарах, не связанных с обстрелами, — в Харькове и Дергачах — погибли люди.

Пожар в Харькове случился в 16-этажке по проспекту Людвига Свободы, 35в. Погиб 74-летний мужчина.

«Еще один бытовой пожар произошел 10 марта в 07:13 по ул. Суворова, 23, в г. Дергачи, Харьковского района. В квартире в одной из комнат горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Там спасатели 53-й части во время разведки обнаружили тело 52-летнего мужчины. Пожар был ликвидирован в 08:37», — отметили в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 08:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС в течение суток тушили в Харьковской области 61 пожар, большинство (46 штук) устроили поджигатели сухостоя".