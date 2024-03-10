Live
  • Вс 10.03.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)

Происшествия 09:16   10.03.2024
Оксана Горун
В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)

В Харькове спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины на месте пожара в 16-этажке.

Горела квартира на первом этаже дома по проспекту Людвига Свободы, 35в. Пожарных на место вызвали в 06:47 10 марта.

«На место происшествия оперативно прибыли спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе трех отделений. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади пожара 20 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Смертельный пожар в Харькове 10 марта 2024 4

Читайте также: Огонь перекинулся на частный сектор: на Харьковщине поджигатели доигрались

Дыма в квартире было столько, что спасателям пришлось работать в аппаратах защиты. В одной из комнат они нашли тело погибшего. Огонь потушили в 07:34. Причину пожара еще выясняют.

Смертельный пожар в Харькове 10 марта 2024

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)
В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)
10.03.2024, 09:16
Главные новости Харькова 10.03: мужчина погиб из-за обстрела, масштабный пожар
Главные новости Харькова 10.03: мужчина погиб из-за обстрела, масштабный пожар
10.03.2024, 08:42
Синегубов сообщил о погибшем на Харьковщине и последствиях обстрелов
Синегубов сообщил о погибшем на Харьковщине и последствиях обстрелов
10.03.2024, 08:34
Огонь перекинулся на частный сектор: на Харьковщине поджигатели доигрались
Огонь перекинулся на частный сектор: на Харьковщине поджигатели доигрались
10.03.2024, 07:58
Мокрый снег с дождем: какой будет погода в Харькове и области 10 марта
Мокрый снег с дождем: какой будет погода в Харькове и области 10 марта
09.03.2024, 20:36
Сегодня 10 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта: какой праздник и день в истории
10.03.2024, 06:00

Новости по теме:

07:58
Огонь перекинулся на частный сектор: на Харьковщине поджигатели доигрались
21:42
В Харькове пес провалился под лед: животное спасли ГСЧСники (фото)
08:03
Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине
15:26
Вражеский дрон атаковал спасателей на Харьковщине (видео)
15:13
Детсад горел в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)

Вы читали новость: «В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины на месте пожара в 16-этажке".