В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)
В Харькове спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины на месте пожара в 16-этажке.
Горела квартира на первом этаже дома по проспекту Людвига Свободы, 35в. Пожарных на место вызвали в 06:47 10 марта.
«На место происшествия оперативно прибыли спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе трех отделений. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади пожара 20 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Дыма в квартире было столько, что спасателям пришлось работать в аппаратах защиты. В одной из комнат они нашли тело погибшего. Огонь потушили в 07:34. Причину пожара еще выясняют.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины на месте пожара в 16-этажке".