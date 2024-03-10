В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)

В Харькове спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины на месте пожара в 16-этажке.

Горела квартира на первом этаже дома по проспекту Людвига Свободы, 35в. Пожарных на место вызвали в 06:47 10 марта.

«На место происшествия оперативно прибыли спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части в составе трех отделений. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади пожара 20 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Дыма в квартире было столько, что спасателям пришлось работать в аппаратах защиты. В одной из комнат они нашли тело погибшего. Огонь потушили в 07:34. Причину пожара еще выясняют.